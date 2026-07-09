Через вечірню та нічну атаки БпЛА на Херсонщині загинула людина, поранено п'ятьох цивільних, серед них троє медиків

Унаслідок вечірньої та нічної атак російських безпілотників на Херсонську область одна людина загинула, ще п'ятеро цивільних, серед яких троє працівників екстреної медичної допомоги, дістали поранення, за фактами воєнних злочинів розпочато досудові розслідування.

"За даними слідства, 8 липня 2026 року близько 20:00 військові рф атакували БЛА село Красносільське у Бериславському районі. Внаслідок удару загинув 72-річний чоловік, який перебував на подвір'ї свого домоволодіння", – інформує пресслужба Херсонської обласної прокуратури у Телеграм.

Окрім того, за інформацією відомства, близько 01:30 9 липня окупанти скинули вибухівку з безпілотника у Херсоні. Поранення дістали двоє чоловіків віком 51 та 46 років, які перебували на вулиці.

Після прибуття на місце події бригади екстреної медичної допомоги російські військові повторно атакували службовий автомобіль медиків. Унаслідок удару поранення дістали двоє лікарів віком 38 та 49 років і 50-річний водій. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога.

Близько 01:30 9 липня окупанти скинули вибухівку з безпілотника у Херсоні. Поранення дістали двоє чоловіків віком 51 та 46 років, які перебували на вулиці.

Після прибуття на місце події бригади екстреної медичної допомоги російські військові повторно атакували службовий автомобіль медиків. Унаслідок удару поранення дістали двоє лікарів віком 38 та 49 років і 50-річний водій. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога.