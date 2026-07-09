США завдали ударів приблизно по 90 іранських військових об'єктах уздовж узбережжя – CENTCOM

Сили Центрального командування США (CENTCOM) завдали ударів приблизно по 90 іранських військових об'єктах з метою подальшого послаблення здатності Ірану здійснювати напади на комерційні судна та цивільних моряків в Ормузькій протоці, повідомила пресслужба CENTCOM.

За даними командування, під удари потрапили системи протиповітряної оборони, засоби берегового спостереження, місця зберігання ракет і безпілотників, військово-морські об'єкти та військова логістика.

"7 липня сили CENTCOM завдали ударів по приблизно 80 іранських військових об'єктах, зокрема по понад 60 малих катерах Корпусу вартових ісламської революції, щоб змусити Іран понести значні втрати за порушення режиму припинення вогню внаслідок нападу на три торгові судна, що проходили через Ормузьку протоку", – йдеться в повідомленні.

У CENTCOM зазначили, що ці удари стали продовженням наступальної операції, проведеної напередодні.

"Збройні сили США залишаються пильними, готовими до застосування вогневої сили та готовими виконувати операції за вказівкою Головнокомандувача", – йдеться в повідомленні пресслужби Центрального командування США (CENTCOM), оприлюдненому в соціальній мережі Х.