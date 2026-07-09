За добу внаслідок атак РФ на 52 населені пункти Запорізької області поранено вісім людей – ОВА

Упродовж минулої доби внаслідок російських атак на 52 населені пункти Запорізької області поранення дістали вісім людей, водночас завдали загалом 934 ударів по території регіону, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 101 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок", – повідомив Федоров у Телеграм-каналі ранком четверга.

За його даними, російські війська здійснили 30 авіаударів по Запоріжжю, Новомиколаївці, Любицькому, Таврійському, Зірниці, Мар'янівці, Листівці, Оріхову, Микільському, Омельнику, Широкому, Підгірному, Данилівці, Єгорівці, Тимошівці, Свободі та Червоному Яру.

Крім того, за словами очільника ОВА, 661 безпілотник різних модифікацій, переважно FPV, атакував Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Новомиколаївку, Косівцеве, Біленьке, Тернувате, Веселий Гай, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Добропілля, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Рибне, Новоселівку, Воздвижівку, Варварівку, Прилуки, Преображенку, Нове Запоріжжя, Гірке та Верхню Терсу.

Також зафіксовано два обстріли з реактивних систем залпового вогню по Чарівному та Рибному. Ще 241 артилерійського удару було завдано по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Чарівному, Святопетрівці, Добропіллю, Гуляйпільському, Староукраїнці, Прилуках та Рибному.