Трамп: Рішення щодо можливого виведення військ США з Європи залежатиме від Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення щодо можливого виведення додаткових американських військ із Європи залежатиме, зокрема, від досягнення угоди стосовно Гренландії.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи планує він вивести з Європи ще більше американських військ, а також скільки саме та з яких країн, Трамп заявив, що поки не ухвалив остаточного рішення.

"Я ще не прийняв остаточного рішення з цього приводу. Багато чого залежатиме від Гренландії. Дуже багато, як ви розумієте. Ми укладемо дуже вигідну угоду щодо Гренландії. А якщо ні, то, можливо, я це зроблю", – сказав він журналістам на борту літака Air Force One під час перельоту до США.

Президент США також зазначив, що його рішення залежатиме і від Ірану.

"Багато чого залежить від Ірану. Тобто, вони зараз хочуть допомогти. Знаєте, рано чи пізно, справа в тому, що, по суті, воювати вже не буде чого. Але дещо залежатиме від Ірану. Коли у них була нагода, можливість допомогти, вони вирішили цього не робити", – додав Трамп.