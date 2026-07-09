9 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

9 липня відзначають Міжнародний день знищення зброї, День незалежності Аргентини, День поклику горизонту, День моди.

Православна церква вшановує святого великомученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.

День 1595 Російська агресія - Day 1595 Russian aggression

Міжнародний день знищення зброї

9 липня 2001 року ООН започаткувала відзначення Міжнародного дня знищення зброї. Ця подія пов’язана з негативними наслідками проведення довготривалих збройних конфліктів у країнах південного сходу Європи.

Після врегулювання конфліктів у цьому регіоні відмічалася наявність великої кількості зброї, які перевищувала потребу, перебувала у незаконному володінні та використовувалась для злочинної діяльності, що часто призводило до людських жертв.

З метою запобігання незаконному потоку зброї, відповідального її знищення та безпеки на території держав Балканського півострова країнами-членами ООН було підписано Регіональний план боротьби з надмірним накопиченням та незаконним розповсюдженням зброї.

Ініціаторами проєкту виступили РРС та ПРООН, основною складовою якого є підтримка та надання фінансової допомоги органам влади держав Південно-Східної частини Європи щодо утилізації надлишкової та конфіскованої зброї.

За роки дії кампанії майже у всіх країнах проводились заходи зі зменшення кількості зброї за підтримки ЄС, ПРООН та різних неурядових організацій, які надали допомогу для успішного виконання цих проєктів.

День незалежності Аргентини

Щороку 9 липня аргентинці відзначають День незалежності від Іспанії, який був проголошений у 1816 році.

День поклику горизонту

Щороку 9 липня відзначається незвичайне, але дуже символічне свято — День поклику горизонту - день мрій, натхнення і нових починань. Це не просто нагода вийти на прогулянку й подивитися вдалину — це запрошення до переосмислення свого життя, до натхнення і до перших кроків у напрямі мрій, які ми занадто довго відкладали.

День моди

Щороку 9 липня ми відзначаємо День моди, свято особистого стилю та індивідуальної естетики. Цей день надає можливість кожному продемонструвати своє унікальне ставлення до моди за допомогою одягу та аксесуарів. У сучасному суспільстві, де кожна людина має особливий спосіб вираження свого стилю, мода стає важливою частиною колективної ідентичності.

День моди, який вперше відзначили у 2016 році у США. Його витоки можна простежити у сфері соціальних мереж. Незалежно від того, звідки виникло це свято, День моди набув значної популярності з часу свого заснування.

Сприйнятий як публічний протест проти панівних модних тенденцій, що диктуються великими модними корпораціями, День моди став визначною подією, особливо для ЛГБТК-спільнот та окремих людей по всій країні. Цей день дає їм змогу приймати свій модний вибір, не боячись осуду чи критики. Для тих, хто прагне увірватися в індустрію моди, День моди слугує можливістю заглибитися в багатогранний світ моди, відчути, як різні люди інтерпретують і виражають моду за допомогою обраного ними вбрання та макіяжу.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Павла Івановича Петренка-Критченка (1866–1944), українського хіміка-органіка;

150 років від дня народження Петра Леонідовича Кованька (Кованька-Кованьковського) (1876 – після 1959), українського вченого в галузі фінансів і фінансового права, економіста, правознавця, педагога;

130 років від дня народження Павла Михайловича Кудрицького (1896–1926), українського актора, режисера, учня Леся Курбаса;

100 років від дня народження Бенджаміна (Бена) Роя Моттельсона (1926–2022), данського фізика, лауреата Нобелівської премії в галузі фізики (1975);

90 років від дня народження Юрія Герасимовича Іллєнка (1936–2010), українського кінооператора, кінорежисера, сценариста, педагога, одного з представників хвилі українського поетичного кіно. Дату народження подано за ЕІУ, ЕСУ; за паспортом народився 18.07.1936 р.;

65 років від дня відкриття (1961) у м. Вінніпег першого за океаном пам’ятника Т. Шевченку, збудованого на кошти канадських українців

Ще цього дня:

1811 - Велика пожежа на Подолі, що спалахнула 9 липня 1811 року, стала наймасштабнішою катастрофою в історії Києва. Вогонь знищив майже весь тогочасний торговельно-ремісничий центр міста — понад 1100 житлових будинків, 12 церков та декілька монастирів, перетворивши третину киян на безхатченків;

1900 - Британська королева Вікторія остаточно затвердила історичний Закон про утворення Австралійської федерації, який був ухвалений парламентом Великої Британії. Цей документ об'єднав шість британських колоній у єдину незалежну державу — Австралійський Союз, який офіційно розпочав своє існування 1 січня 1901 року

1961 – Відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку у м. Вінніпег (Канада). Це перший величний монумент Кобзареві, зведений за океаном. Монумент встановлено на площі перед Законодавчою будівлею Манітоби. Скульптор Роман Ковала та художник Андрій Дараган;

2006 - Фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині. Італія в серії післяматчевих пенальті перемагає Францію і вчетверте стає чемпіоном світу;

2018 - Саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України".

Церковне свято

Святого великомученика Панкратія, єпископа Тавроменійського

Він народився в Антіохії (на території сучасної Туреччини) в благочестивій родині, яка прийняла християнство. Ще юнаком Панкратій мав щастя зустрітися з апостолом Петром, що стало вирішальним у його духовному становленні.

Після смерті батьків він вирушив до Палестини, де став учнем апостола Петра та супроводжував його в місіонерських подорожах. Згодом Петро висвятив Панкратія на єпископа і направив у місто Тавроменія на Сицилії (нині Таорміна).

Там Панкратій почав активну проповідницьку діяльність серед язичників, навертаючи їх до християнської віри. Завдяки його зусиллям у місті збудували першу християнську церкву, а громада послідовників значно зросла.

Однак така діяльність викликала обурення серед місцевих язичників. З часом вони організували напад на єпископа та його послідовників. У результаті Панкратія схопили і жорстоко вбили, закидавши камінням, імовірно в 90-х роках І століття.

Іменини:

Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр, Федір.

З прикмет цього дня:

У цей день заборонено відмовляти в допомозі тим, хто її потребує, щоб не накликати на себе неприємності. Не рекомендується займатися важкою фізичною працею - це може позначитися на здоров’ї. Сварки з рідними в цей день категорично не бажані, інакше можуть з’явитися фінансові труднощі.

Наші предки вірили в безліч прикмет, пов’язаних із цим днем: Якщо місяць виглядав темним, то очікували, що дощі триватимуть до самого кінця липня. Недозрілі ягоди чорниці зазначали наближення холодної осені. Коли павуки починали активно плести павутину біля оселі - це віщувало хорошу погоду. А тьмяне сяйво зірок у нічному небі було ознакою суворої та морозної зими.