Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 367 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1310 окупантів, сім танків, 59 артсистем, три бронемашини, 1843 БПЛА, а також 367 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 414 820 (+1 310) осіб, танків – 12 107 (+7) од, бойових броньованих машин – 24 906 (+3) од, артилерійських систем – 45 628 (+59) од, РСЗВ – 1 922 (+4) од, засоби ППО – 1 479 (+1) од, літаків – 437 (+1) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 857 (+4) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 398 763 (+1 843) од, крилаті ракети – 4 887 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 117 910 (+363) од, спеціальна техніка – 4 402 (+4) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BY1dZpBUK/