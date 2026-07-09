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Росія намагається глушити Starlink для зриву ударів українських безпілотників – ЗМІ

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Російські війська почали застосовувати нові засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), здатні порушувати роботу супутникової інтернет-системи Starlink, яку українські військові широко використовують для керування безпілотниками середньої дальності, намагаючись ускладнити проведення українських ударів по цілях у тилу російських сил, повідомляє Reuters.

За словами співрозмовників агентства, цього року Україна суттєво наростила застосування безпілотників середньої дальності, які здатні точно уражати цілі за десятки кілометрів від лінії фронту. Такі удари були спрямовані по лініях постачання, складах пального, командних пунктах та системах протиповітряної оборони, що, за оцінкою українських військових, порушило російську логістику та спричинило дефіцит пального в тимчасово окупованому Криму.

"Однак зараз Росія розробляє багато способів протидії таким ударам, повідомили чотири командири та оператори безпілотників журналістам Reuters, які відвідали 422-й полк безпілотних систем під час його роботи в південній частині Запорізької області", – йдеться в повідомленні.

Російські війська приховують військові вантажі під виглядом цивільного транспорту, використовують невеликі колони паливозаправників під охороною озброєних пікапів, пересуваються другорядними дорогами та застосовують цивільні автомобілі для перевезення пального, боєприпасів і продовольства.

Особливу увагу Росія приділяє засобам радіоелектронної боротьби. Поблизу військових об'єктів і населених пунктів розгортаються комплекси, здатні порушувати роботу Starlink, через який здійснюється зв'язок із більшістю українських безпілотників середньої дальності.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russia-tries-jam-musks-starlink-systems-counter-ukrainian-drones-2026-07-08/

#війна #starlink #рф #бпла
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