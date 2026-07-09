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У 14 областях України збудують і модернізують майже 900 км водогонів – Мінрозвитку

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Міністерство розвитку громад та територій України розпочало реалізацію проєктів із будівництва та модернізації майже 900 км водогонів у 14 областях у межах Планів стійкості, що мають забезпечити більш надійне та безпечне водопостачання для понад 10 млн українців.

За інформацією Мінрозвитку, наразі вже реалізуються 29 проєктів, одним із ключових напрямів яких є забезпечення громад надійним водопостачанням.

У межах проєктів передбачено будівництво та модернізацію майже 900 км водогонів, встановлення понад 4 тис. одиниць сучасного обладнання, що забезпечить понад 45 МВт додаткових потужностей. Крім того, усе насосне обладнання, яке встановлять у межах цих проєктів, зможе перекачувати 3-4 млн кубометрів води на добу.

"Зараз ми працюємо над переходом від моделі одного джерела водопостачання до моделі стійкої та резервованої системи. Це передбачає захист ключових об'єктів, створення резервних точок водозабору, розвиток автономного водопостачання та резервного енергоживлення водоканалів. Ми будуємо системи, здатні працювати в умовах будь-яких викликів. Стійке водопостачання означає безпеку людей, стабільну роботу лікарень, шкіл, підприємств і цілих громад", – зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

У міністерстві наголосили, що розвиток сучасної, резервованої та енергонезалежної системи водопостачання є одним із пріоритетів державної політики з відновлення, підвищення стійкості громад в умовах повномасштабної війни та підготовки до наступної зими.

Джерело: https://mindev.gov.ua/news/u-mezhakh-planiv-stiikosti-v-ukraini-realizuiut-29-proiektiv-vodopostachannia-u-14-oblastiakh

#мінрозвитку #модернізація #водогони
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