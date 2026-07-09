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США завдали ракетного удару по двох залізничних мостах на півночі Ірану – ЗМІ

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Збройні сили США завдали удару крилатими ракетами по двох залізничних мостах на півночі Ірану, повідомив журналіст порталу Axios Барак Равід із посиланням на високопоставленого американського чиновника.

За інформацією співрозмовника, це перший випадок, коли американські військові завдали удару по інфраструктурі Ірану після укладення перемир'я 8 квітня.

"Збройні сили США завдали удару крилатими ракетами по двох залізничних мостах на півночі Ірану", – написав Равід у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі X.

Як повідомлялося, раніше сили Центрального командування США (CENTCOM) інформували про розпочаток завдання додаткових ударів по Ірану з метою подальшого послаблення його спроможності загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці.

Джерело: https://x.com/barakravid/status/2075011872214905344?s=46

#іран #сша #атаки
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