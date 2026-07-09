США завдали додаткових ударів по Ірану після атаки на торговельні судна в Ормузькій протоці – CENTCOM

Сили Центрального командування США (CENTCOM) розпочали завдання додаткових ударів по Ірану з метою подальшого послаблення його спроможності загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці, повідомило командування в соціальній мережі X.

У CENTCOM зазначили, що Сполучені Штати покладають на Іран відповідальність за "нещодавню необґрунтовану агресію" проти торговельних суден і цивільних екіпажів, які здійснювали плавання цим міжнародним водним шляхом.

"За розпорядженням Верховного головнокомандувача сили Центрального командування США приступили до завдання додаткових ударів по Ірану з метою подальшого послаблення його здатності загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці", – йдеться в повідомленні.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп, коментуючи удари у дописі, опублікованому в соціальній мережі Truth Social, заявив, що вони стали відповіддю на обстріл суден з боку Ірану.

"Це – у відповідь на вчорашній обстріл кораблів з боку Ірану. Якщо це повториться, ситуація стане набагато гіршою!", – написав Трамп.

Джерела: https://x.com/centcom/status/2074950507186032971?s=46

https://x.com/whitehouse/status/2074971467603669505?s=46