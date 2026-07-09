Розгортання виробництва ракет Patriot в Україні може затягнутися на рік і більше – радник Міноборони

Виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні є технічно можливим, однак запуск відповідних виробничих потужностей може зайняти рік і більше через складність організації процесу та залежність від субпідрядників, повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За словами Бескрестнова, разом із ліцензією на виробництво передаються всі технологічні карти виробничих процесів, проводиться навчання фахівців, надаються контакти постачальників, а також до України прибудуть консультанти для супроводу запуску виробництва.

"Не слухайте песимістів. Виробництво ракет для "Патріот" в Україні можливо", – написав Бескрестнов у дописі, оприлюдненому в Facebook.

Водночас він наголосив, що головною проблемою залишається тривалість реалізації проєкту.

"Єдина проблема – час. Все це може затягнутися на рік і більше. Назвати терміни навіть приблизно неможливо, оскільки ми не знаємо, наприклад, скільки часу знадобиться субпідрядникам на виготовлення різних вузлів", – зазначив радник міністра оборони.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1D41vxRYRG/?mibextid=wwXIfr