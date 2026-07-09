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Сили оборони відбили з початку доби 219 ворожих атак – Генштаб

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З початку доби відбулося 219 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 середи.

"Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням чотирьох ракет, здійснив 52 авіаційні удари, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5977 дронів-камікадзе та здійснив 2169 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровську напрямку, де агресор здійснив 26 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/40921

#ворог #генштаб #війна #країна #атаки
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