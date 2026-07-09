У Львові під час оповіщення громадянина стався інцидент із блокуванням автомобіля ТЦК, очільник ОВА анонсував службове розслідування

У Львові 8 липня під час заходів оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку, за даними ТЦК та СП, стався інцидент із блокуванням службового автомобіля, після чого очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про службове розслідування щодо дій військовослужбовців.

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що 8 липня близько 21:30 у Львові на вулиці Стрийській під час проведення заходів оповіщення спільно з представниками Національної поліції було зупинено громадянина для перевірки військово-облікових документів.

За даними відомства, під час перевірки з'ясувалося, що громадянин є "порушником військового обліку" з 12 червня 2026 року, після чого його доставили до ТЦК та СП.

"Під час перевірки його даних з'ясувалося, що цей громадянин є порушником військового обліку з 12.06.2026. Громадянина було доставлено до ТЦК та СП. Станом на зараз військовіозобов'язаний громадянин, який порушував правила військового обліку, направлений для проходження ВЛК", – зазначили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Водночас у ТЦК та СП заявили, що інша група оповіщення, яка залишилася на місці події, була заблокована групою невідомих осіб.

"Ця група оточила службовий транспорт військовослужбовців, поводилась агресивно, суттєво пошкодила та, зрештою, перекинула службовий автомобіль. На місці працює поліція. Всім подіям буде надана належна правова оцінка. Винні понесуть передбачену законом відповідальність", – повідомили у відомстві.

Натомість очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що провів термінову нараду з правоохоронцями щодо ситуації з блокуванням автомобіля ТЦК на Сихові.

"Першочергове завдання – забезпечити громадський порядок! Усі, хто вчиняв правопорушення, у тому числі перешкоджання діяльності військовослужбовців, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності", – заявив очільник ОВА.

За його словами, Львівський обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців щодо оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку.

Міський голова Львова Андрій Садовий раніше інформував про з'ясування всіх обставини ситуації: "По ситуації на Сихові зараз з'ясовую всі обставини. Повідомлю, щойно матиму повну та перевірену інформацію. А поки прошу всіх зберігати спокій, бути мудрими й не забувати, хто наш справжній ворог".