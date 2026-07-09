Сибіга: Союзники відреагували на російські удари рішеннями щодо підтримки України на саміті НАТО в Анкарі

Російські удари по Україні напередодні та під час саміту НАТО в Анкарі не призвели до послаблення підтримки Києва з боку союзників, які у відповідь ухвалили низку рішень щодо посилення допомоги Україні, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Я переконаний, що воєнний злочинець Путін не просто так наказував жорстоко обстрілювати столицю України та інші міста балістикою безпосередньо перед початком саміту НАТО в Анкарі та під час нього", – написав Сибіга у дописі в соціальній мережі Facebook за підсумками саміту.

За його словами, ці удари були спрямовані не лише проти українських людей, а й проти Альянсу та євроатлантичної спільноти, щоб продемонструвати нібито "силу" російського балістичного терору на тлі "слабкості" союзників.

"Але, як-то кажуть, не так сталося, як гадалося. А точніше, сталося у підсумку протилежне", – зазначив глава МЗС.

Сибіга повідомив, що українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським використовувала зустрічі, виступи та переговори під час саміту для того, щоб донести до союзників реалії війни, зокрема потребу у негайному посиленні протиповітряної оборони та захисті від російських балістичних атак.

За його словами, йшлося про можливі рішення щодо передачі, обміну, закупівлі, оренди, списання та власного виробництва засобів, які дозволять посилити захист українського неба.

"І союзники відреагували – реальними рішеннями та кроками", – заявив Сибіга.

Міністр зазначив, що під час саміту були оголошені додаткові внески в PURL та пакети підтримки України, а також важливі стратегічні рішення, зокрема щодо спільної роботи з європейськими партнерами над виробництвом власних антибалістичних спроможностей та заяви президента США Дональда Трампа про можливість надання Україні ліцензії на виробництво Patriot.

Сибіга також відзначив рішення, зафіксовані у підсумковому документі саміту НАТО в Анкарі, зокрема закріплення 70 млрд підтримки України цього та наступного року.

"Це дає економічну стабільність та передбачуваність планування для України, а також надсилає чіткий сигнал Москві: марно сподіватися, що підтримка України ослабне чи від неї "втомляться"", – зазначив глава МЗС.

Окремо він наголосив на важливості формулювання у документі саміту про те, що Україна робить внесок у колективну євроатлантичну безпеку: "Це не просто визнання нової ролі нашої держави як безпекового партнера та контрибутора. Це дещо значно більше".

За словами міністра, союзники також підтвердили підтримку України на шляху до членства в Європейському Союзі та НАТО, а під час зустрічей обговорювали посилення тиску на РФ, підготовку України до зими та подальше зміцнення оборонних можливостей.

"Якщо метою балістичного терору Путіна було роз'єднання, виявлення слабкості та залякування євроатлантичної спільноти, то результат вийшов протилежним", – підсумував Сибіга.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1J78QWDXQC/?mibextid=wwXIfr