МЗС: Резолюція ЄП не містить засудження Зеленського через українсько-польське історичне питання

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав маніпулятивним поширення тверджень про те, що резолюція Європейського парламенту, в якій депутати привітали відкриття першого основного блоку переговорів про вступ України до Європейського Союзу, нібито засуджує президента України Володимира Зеленського у контексті українсько-польського історичного питання, зазначивши, що ім'я президента в документі не згадується.

Реакція речника МЗС стосується публікації Euronews, із заголовком "Європейський парламент засуджує Зеленського за те, що він назвав військову частину на честь Героїв УПА". У матеріалі, зокрема, стверджувалося, що резолюція щодо вступу України до Європейського Союзу визначає це рішення як "непотрібну й невиправдану ескалацію" з боку президента України, що нібито знову загострило напруженість у відносинах між Варшавою та Києвом.

"Приклад маніпуляції з боку @euronews. У резолюції ім'я президента Зеленського взагалі не згадувалося. У згаданому абзаці йдеться про кілька штучно доданих речень, тоді як у всьому документі ще раз підкреслюється рішуча підтримка України. Але що ж, кліки самі по собі не набираються…", – написав Тихий у соцмережі X, коментуючи відповідну публікацію.

Як зазначалось, Міністерство закордонних справ України взяло до уваги ухвалення доповіді Європейського парламенту щодо звіту Європейської Комісії стосовно України за 2025 рік та привало сильні сигнали підтримки України як у протистоянні РФ, так і на шляху до ЄС, зазначав речник МЗС Георгій Тихий, у той же час назвавши недоречним включення у документ питань українсько-польського історичного діалогу.

Як повідомлялося, в своїй резолюції Європарламент привітав відкриття першого основного блоку переговорів про вступ України до ЄС у червні 2026 року та висловив сподівання, що наступні блоки будуть розпочаті найближчим часом.

"460 голосами "за", 136 "проти" та 59 утрималися, Парламент закликав до конструктивної дискусії щодо шляхів просування європейської інтеграції України з урахуванням стратегічних інтересів ЄС. Депутати Європарламенту наголошують, що держави-члени ЄС повинні враховувати динаміку подій у країнах-кандидатах, зокрема спроби Росії підірвати громадську підтримку вступу до ЄС, та працювати над зміцненням майбутньої безпеки України та європейського континенту", – повідомляє пресслужба Європарламенту.

У представленому в ЄП звіті щодо ходу реформ в Україні високо оцінюються надзвичайні зусилля України щодо зміцнення демократичних інститутів та забезпечення принципу поділу влади в умовах війни. Щодо питання майбутніх виборів у тексті підкреслюється важливість надання достатнього часу для забезпечення дотримання необхідних стандартів та умов для проведення вільних і справедливих виборів після скасування воєнного стану.

Джерело: https://x.com/spoxukrainemfa/status/2074948152872862084?s=46