Окрім об'єкта інфраструктури, внаслідок удару РФ по Одещині пошкоджено АЗС, кількість постраждалих зросла до семи

Внаслідок російського удару по Одеській області, окрім об'єкта інфраструктури, пошкоджено територію автозаправної станції, де сталися загоряння маршрутного мікроавтобуса та паливної колонки, водночас кількість постраждалих зросла до семи, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ще семеро людей постраждало, шістьох госпіталізовано, двоє з них перебувають у вкрай важкому стані. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати їхні життя", – написав Кіпер у Телеграм.

За його словами, на території автозаправної станції внаслідок атаки сталося загоряння маршрутного мікроавтобуса та паливної колонки. Рятувальники ліквідували всі пожежі.

Як повідомлялося, раніше начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак інформував про чотирьох загиблих в результаті ворожої атаки на Одесу.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/17407