Свириденко повідомила про відкриття нового хірургічного корпусу та розвиток підземної соціальної інфраструктури в Запоріжжі

Під час робочої поїздки до Запорізької області прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про відкриття нового хірургічного корпусу з укриттям, а також про продовження розбудови підземної освітньої та соціальної інфраструктури в регіоні.

"Сьогодні працюємо в Запоріжжі. Відкрили новий хірургічний корпус з укриттям Територіального медичного об'єднання "Здорова родина" Запорізької облради", – написала Свириденко у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

За її словами, в області триває розбудова мережі з 19 підземних шкіл, також вона оглянула будівництво підземного дитячого садка. Прем'єр-міністр зазначила, що цього року вперше в державному бюджеті передбачено 1 млрд грн на будівництво підземних дитячих садків із особливим фокусом на прифронтові громади.

Крім того, під час поїздки ветеранам Запорізької області вручили сертифікати на житло та обговорили вдосконалення чинних програм підтримки.

Також Свириденко відвідала нове місце тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб.

"загалом в області діє 55 МТП. Працюємо над розширенням системи підтримки ВПО, зокрема людей із числа найбільш вразливих категорій. Цього року виділено 1 млрд субвенції на розширення місць в МТП з урахуванням потреб маломобільних людей", – зазначається в повідомленні.

Крім того, строк надання компенсації місцям тимчасового проживання за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили документи, збільшено з 60 до 90 днів.

"Соціальна інфраструктура має працювати безперервно – навіть за кілька десятків кілометрів від зони бойових дій", – наголосила прем'єр-міністр.

Джерело: https://www.facebook.com/share/v/1J1Fop5q5N/?mibextid=wwXIfr