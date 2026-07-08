Нацполіція проведе розслідування за скаргою голови комітету Ради Гетманцева щодо впровадження "еАкцизу"

Глава парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності Данило Гетманцев домігся порушення кримінальної справи за своєю скаргою щодо можливого вчинення кримінального правопорушення – внесення службовими особами Міністерства цифрової трансформації до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

"Проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені доручено Головному управлінню Національної поліції у місті Києві", – йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора, який опублікував глава комітету у телеграм у середу.

Він уточнив, що мова йде про прийняття від підрядників програмного забезпечення "еАкциз", який депутат вважає непрацюючим.

Як повідомлялося, Гетманцев вже протягом довгого часу різко критикує очільника Мінцифри Олександра Борнякова та його попередника Михайла Федорова, який наразі є міністром оборони. Окрім "еАкцизу" глава парламентського комітету обвинувачує Мінцифри та державне агентство PlayCity у недостатній боротьбі із порушеннями на гральному ринку.

Мінцифри та Борняков у свою чергу заявили, що розцінює публічні коментарі Гетманцева з різкою критикою міністерства та PlayCity як конфлікт інтересів і політичний тиск на реформу сфери азартних ігор і лотерей, яку відомство розпочало рік тому.

На початку червня адвокат Масі Найєм як представник Борнякова повідомив про подачу очільником Мінцифри позову до Гетманцева щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. За словами Найєма, підставою звернення до суду є твердження, які Гетманцев публічно поширив у Телеграм щодо нібито причетності Борнякова до злочинної організації, корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів, ухилення від показань у кримінальних справах та умисного зриву впровадження державних цифрових сервісів.

У свою чергу Гетманцев привітав рішення очільника Мінцифри звернутися із захистом до суду, оскільки судовий процес, на думку депутата, дасть змогу публічно встановити реальний стан справи. Крім того, голова комітету також хоче залучити до судового спору з очільником Мінцифри Федорова та керівника PlayCity Олександра Новікова.