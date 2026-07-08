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Кількість загиблих внаслідок атаки РФ на Одесу зросла до чотирьох, ще шестеро поранені – МВА

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Кількість загиблих внаслідок атаки РФ на Одесу зросла до чотирьох, ще шестеро поранені – МВА
Фото: https://t.me/odeskaODA

Четверо людей загинули та ще шестеро дістали поранень унаслідок російської атаки на Одесу, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"На жаль, ця ворожа атака забрала життя 4 людей. Невимовний біль. Співчуття рідним та близьким… Ще 6 людей поранені", – написав Лисак у дописі, поширеному в Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни ввечері в середу, 8 липня, атакували Одесу, постраждала інфраструктура.

Раніше було відомо про двох загиблих та двох поранених через ворожу атаку.

 

#одеса #жертви #атака
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