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Зеленський і прем'єр Швеції обговорили посилення української бойової авіації та підготовку Drone Deal

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Зеленський і прем'єр Швеції обговорили посилення української бойової авіації та підготовку Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном сторони обговорили посилення української бойової авіації та підготовку пілотів, а також реалізацію домовленостей, досягнутих цього року у цій сфері.

"Під час зустрічі з Прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном обговорили посилення української бойової авіації та підготовку наших пілотів. Цього року маємо важливі домовленості зі Швецією у цьому напрямі, і це значно допоможе зміцнити нашу безпеку", – написав Зеленський у дописі, поширеному ввечері середи.

За словами президента, сторони також говорили про підготовку Drone Deal, захист українського неба та потребу в антибалістичних засобах.

"Росія продовжує атакувати наші міста і громади, масовано і з великою кількістю балістики. Саме тому важливо продовжувати роботу над створенням європейської антибалістичної системи", – зазначив він.

Крім того, Зеленський подякував Швеції за підтримку України та участь у програмі PURL, наголосивши на важливості отримання Україною всього запланованого на поточний рік обсягу допомоги від партнерів.

 

#зустріч #швеція #оборона
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