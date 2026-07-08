Ердоган про війну РФ проти України: Переможених не буде у справедливому мирі, ми готові зібрати сторони в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність сприяти дипломатичному вирішенню війни РФ проти України та зібрати сторони на турецькій території для переговорів.

"Переможених не буде у справедливому мирі. Я повторно заявляю, що ми готові знову зібрати сторони в Туреччині", – сказав він на пресконференції після саміту НАТО в Анкарі в середу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Ердоган вчергове наголосив, що Туреччина "від самого початку війни наголошує на діалозі та дипломатії як на шляху до розв'язання".