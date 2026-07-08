Сибіга обговорив з угорською колегою підготовку зустрічі лідерів Україна та Угорщини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із угорською колегою Анітою Орбан на полях саміту НАТО в Анкарі.

"Я був радий поспілкуватися з Анітою Орбан, щоб продовжити наш діалог і зосередитися на підготовці до зустрічі наших лідерів. Ми обговорили наш двосторонній порядок денний та результати вчорашнього засідання Ради НАТО-Україна", – написав він у соцмережі Х.

Раніше у середу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував переговори із угорською колегою Анітою Орбан, зокрема говоритимуть про формат місце і час зустрічі на рівні лідерів.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у турецькій Анкарі на полях саміту НАТО.