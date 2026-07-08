Федоров анонсував посилення протиповітряної оборони Сумської області

Комплекс рішень щодо посилення протиповітряної оборони (ППО) Сумської області анонсовано за результатами поїздки в регіон міністра оборони України Михайла Федорова та проведення координаційної наради з головою Сумської обласної військової адміністрації, військовими та представниками відповідальних служб.

"У фокусі – підвищення ефективності ППО, нарощування спроможностей для протидії ударним безпілотникам та авіаційним загрозам, захист критичної інфраструктури, логістики й людей. Частина рішень із безпекових міркувань не є публічною. Але головне – вони спрямовані на суттєве посилення захисту Сумщини", – написав Федоров в телеграм-каналі в середу.

Він додав, що найближчим часом буде ухвалено додаткові рішення щодо координації роботи всіх органів влади для посилення захисту прифронтових регіонів від російського повітряного терору.

Міністр наголосив, що з початку року Сумська область перебуває під безпрецедентним вогневим тиском. РФ здійснила понад 12 тисяч ударів по території області, це ракетні атаки, керовані авіабомби, ударні безпілотники різних типів, FPV-дрони. Унаслідок цих атак загинули 122 мирні жителі, понад 1 200 людей отримали поранення, серед них багато дітей.Пошкоджено або зруйновано більш ніж 2 600 житлових будинків, шкіл, лікарень, об'єктів енергетичної та цивільної інфраструктури.

За словами Федорова, із червня безпекова ситуація в області суттєво погіршилася. Ворог змінив тактику та масштабував застосування БпЛА типу Молнія, FPV-дронів на оптоволокні, ударних безпілотників і керованих авіабомб.