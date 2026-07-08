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Депутати пропонують перевіряти походження коштів застави у кримінальних провадженнях – законопроєкт

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Депутати пропонують перевіряти походження коштів застави у кримінальних провадженнях – законопроєкт

Народні депутати пропонують Верховній Раді запровадити обов'язкову перевірку походження коштів, внесених як застава при застосуванні запобіжного заходу за рішенням суду.

Відповідний законопроєкт № 15388 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо посилення контролю за законністю походження коштів, внесених як застава, зареєстровано у Верховній Раді в середу, повідомляє сайт парламенту.

Текст законопроєкту поки не оприлюднено, але, за словами одного з його авторів – Ярослава Железняка (фракція "Голос"), документ має посилити контроль за законністю походження коштів, внесених як застава.

"Ініціатори законопроєкту № 15388 пропонують запровадити обов'язкову перевірку походження коштів застави незалежно від суми. Також передбачити можливість зупинення зарахування коштів застави до підтвердження законності їх походження, а у разі неможливості такого підтвердження – запровадити механізм їх стягнення в дохід держави", – написав Железняк у Телеграмі.

За його словами, законопроєкт також містить норму про оприлюднення Державною судовою адміністрацією України інформації про заставодавців.

Серед авторів законопроєкту – також Анастасія Радіна ("Слуга народу") та Мар'яна Безугла (позафракційна).

 

#законопроєкт #парламент #перевірка #застава
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