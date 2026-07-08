Росіяни майже 30 разів обстріляли Дніпропетровську область, 4 людини поранені – ОВА

Російські окупанти майже 30 разів атакували безпілотниками та артилерією Дніпропетровську область у середу, четверо людей поранені, під ударами були Нікопольський, Дніпровський та Синельниківський райони, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені гімназія, амбулаторія, адмінбудівля, багатоквартирний будинок, приватні оселі, автомобілі. Поранень дістали 55-річний чоловік та 59-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

У Дніпровському районі противник цілив по Слобожанській та Миколаївській громадах. Понівечені логістичне та сільськогосподарське підприємства. Постраждав 35-річний чоловік, він лікуватиметься вдома.

На Синельниківщині росіяни били по Миколаївській громаді.

Крім того, за уточненою інформацією, через ранкову атаку в Павлограді постраждала 69-річна жінка. Вона госпіталізована у стані середньої тяжкості.