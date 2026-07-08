Сікорський подякував Зеленському та Навроцькому, що ті намагаються розв'язати "створену ними ж" проблему

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський подякував президентам України та Польщі Каролю Навроцькому та Володимиру Зеленському за кроки з розв'язання проблеми українсько-польського діалогу, звинувативши їх при цьому у створенні цієї проблеми.

"Дякую президентам Польщі та України за те, що під час саміту НАТО в Анкарі вони так наполегливо намагаються розв'язати проблему, яку самі ж і створили", – написав Сікорський в Х у середу.

Як повідомлялося, Зеленський і Навроцький провели дві зустрічі на полях саміту НАТО в Анкарі – у вівторок і в середу. Остання, за словами радника президента України з комунікації Дмитра Литвина, була довгою.

"Мені здається природним, що країни, які є сусідами та мають спільного ворога – Російську Федерацію, продовжують діалог одна з одною, незважаючи на певну двосторонню напруженість. Вчора ми з президентом Зеленським мали цивілізовану розмову. Ми можемо повторити цю розмову сьогодні", – сказав Навроцький у середу перед другою зустріччю, додавши при цьому, що його позиція "щодо питань, що стосуються нашої двосторонньої напруженості, залишається незмінною".

Як повідомлялось, наприкінці травня 2026 року Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Рішення викликало критику в Польщі, де Українську повстанську армію пов'язують із Волинською трагедією.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши це розбіжностями щодо історичної пам'яті та ставлення до Української повстанської армії. Після цього від польської нагороди відмовилися другий президент України Леонід Кучма, третій президент Віктор Ющенко, колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк та низка інших українських державних діячів.