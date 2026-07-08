Зеленський і Навроцький домовилися берегти єдність та взаєморозуміння і продовжити діалог

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі провів зустріч із президентом Польщі Кароль Навроцький, за результатами якої лідери домовилися продовжити діалог.

"Зустрілися з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Була важлива і потрібна розмова, ми говорили більше години", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За його словами, головною темою обговорення стала необхідність збереження єдності та взаєморозуміння між Україною і Польщею на тлі спільних викликів.

"Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти об'єднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини", – зазначив президент.

Зеленський додав, що сторони домовилися продовжити діалог.

Канцелярія президента Польщі, коментуючи зустріч, наголосила, що в ході зустрічі обговорювалися історичні питання.

"Під час зустрічі обговорювалися двосторонні відносини, зокрема історичні питання", – йдеться в повідомленні в соцмережі Х.