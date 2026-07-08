Новохатське Донецької області очищене від російських окупантів – 37 ОБрМП

Село Новохатське Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області звільнене від окупаційних військ, повідомляє офіційний Telegram-канал 37 окремої бригади морської піхоти у середу.

"Спільними та злагодженими зусиллями воїнів 37 окремої бригади морської піхоти та побратимів із 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади селище Новохатське Донецької області повністю очищено від російських окупантів. Крок за кроком, попри опір ворога та щільне мінування, морпіхи та десантники виконали поставлене завдання. Ворог вибитий із позицій, зазнав втрат і відступив", – йдеться в повідомленні.

На мапі Генерального штабу Збройних сил України до оперативної інформації станом на ранок 8 липня щодо російського вторгнення Новохатське було ще показане як окуповане.

Водночас на мапах до зведень американського Інституту вивчення війни (ISW) Новохатське ще з 28 травня відноситься до зони "повідомлення про український контрнаступ", до того позначалася, як окуповане. Проте у зведеннях за останні дні про дії навколо населеного пункту аналітики не повідомляли.

На мапах OSINT-проєкту DeepState за 6 липня село відносилося до району проникнення (сірої зони). Відтоді мапи не оновлювались.

Новохатське знаходиться поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю, неподалік села Філія. У 2014 році в ньому проживало 143 жителі. Відноситься до новопавлівського напрямку фронту.