Уряд скоротив термін дії посвідчень водія у 2-4 раза в залежності від категорії автотранспорту

Посвідчення водія відтепер видаватимуть на різний строк відповідно до категорії транспортного засобу – 15 років для водіїв мотоциклів та легкових авто і п'ять років – вантажного і пасажирського транспорту (наразі термін національного постійного посвідчення – 30 років) з обов'язковим проходженням водіями медичного огляду.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, відповідні зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами ухвалив уряд.

"Головна мета цих змін – поступово привести українські правила у відповідність до європейських стандартів та підвищити безпеку дорожнього руху", – написав він у телеграм-каналі у середу.

Постанова набуває чинності з дня її офіційного опублікування.

Клименко у дописі конкретизував, що на 15 років будуть видаватись посвідчення водіям мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ), 5 років – для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

"Після відновлення обов'язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення водія саме регулярне підтвердження (кожні 15 років) стану здоров'я стане одним із важливих елементів допуску до керування транспортними засобами. Це відповідає європейській практиці та сприятиме підвищенню безпеки на дорогах", – написав Клименко.

Він підкреслив, що зважаючи на підвищений рівень відповідальності на дорогах водії які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення обмінюватимуть посвідчення кожні п'ять років із обов'язковим проходженням медичного огляду.

Водночас міністр зазначив, що видані раніше постійні посвідчення водія залишаються дійсними до дати, вказаної на документі, а під час обміну посвідчення водія (кожні п'ять чи 15 років) повторно складати іспити не потрібно, якщо інше не передбачено законодавством.