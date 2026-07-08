Дрон влучив у багатоповерхівку на Троєщині, постраждала дитина – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок російської дронової атаки по Києву вдень середи зросла до 13, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Уже 13 постраждалих у столиці. 9 із них медики госпіталізували. Двоє поранених – у тяжкому стані. Загинули троє людей", – написав Кличко у телеграм в середу.

Він повідомив, що у Деснянському районі, за попередньою інформацією, російський дрон влучив у 25-поверховий житловий будинок на рівні 16-го поверху.

"У багатоповерхівці в Деснянському районі, куди влучив ворожий БпЛА, сталося загоряння на верхньому поверсі. Під час розвідки рятувальники евакуювали та передали медикам постраждалу дитину", – написав пізніше Кличко.

За словами очільника міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у Деснянському районі, де пошкоджена багатоповерхівка, надзвичайники врятували дитину з різаними ранами обличчя", яку передали медикам.