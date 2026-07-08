Зеленський обговорив із Трампом посилення ППО та кроки для наближення миру

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч в Анкарі, під час якої сторони обговорили зміцнення протиповітряної оборони України, дипломатичні зусилля та ідеї для посилення позицій.

"Хороша зустріч із Президентом Трампом та його командою. Вдячний за важливий акцент на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів", – повідомив Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За його словами, сторони обговорили "деякі ідеї, які могли б зміцнити наші позиції та наблизити мир".

"Розраховую, що наші команди оперативно опрацюють усе, що було обговорено сьогодні", – зазначив Зеленський.

Окрему увагу співрозмовники приділили дипломатичним зусиллям.

"Ми також говорили про дипломатію: намагаємося зробити так, щоб вона спрацювала. Продовжимо продуктивно працювати, щоб це сталося", – додав президент України.