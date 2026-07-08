СБС уразили точку входу електрики в Крим з РФ

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України в середу, 8 липня, уразили ключову точку входу електрики в окупований Крим з РФ, п’ять електропідстанцій, полігон і три радіолокаційні станції, повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

"Мова про ураження 8 липня ключового об’єкту прийому електроенергії енергомостом "Кубань – Крим" як точки входу з материка РФ на окупований півострів. Довжина енергомосту- 14,5 км, прокладено у чотирьох підводних кабельних лініях. Уражений ререхідний пункт ПП-2 "Крим" приймає ці підводні кабелі та переводить їх у повітряні ЛЕП", – написав Бровді в телеграм-каналі.

Загалом з 1 липня СБС уразили вже 50 енерговузлів у Криму та південній частині ТОТ.

Серед цілей – пункт перетоку електроенергії "Кубань – Крим", електропідстанція ПС "Нижньогірськ", електропідстанція ПС "Насосна 3", електропідстанція Новотроїцьке в Криму, а також електропідстанції Калинове та Троїцьке на Луганщині.

Крім того, уражено дві РЛС 1РЛ131 П-18 та РЛС 1Л22 "Пароль-4" в окупованій частині Донецької області.

Дрони СБС також завдали удару по ремонтній базі в окупованій Писарівці Луганcької області та полігон "Гвардійський" на окупованій частині Херсонської області.

"Протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині ТОТ Птахи СБС уразили 53 військові цілі. Усі цілі за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем", – резюмував Бровді.