Європарламент закликає до дискусії щодо шляхів подальшої євроінтеграції України

Європейський парламент привітав відкриття першого основного блоку переговорів про вступ у червні 2026 року та висловив сподівання, що наступні блоки будуть розпочаті найближчим часом.

"460 голосами "за", 136 "проти" та 59 утрималися, Парламент закликав до конструктивної дискусії щодо шляхів просування європейської інтеграції України з урахуванням стратегічних інтересів ЄС. Депутати Європарламенту наголошують, що держави-члени ЄС повинні враховувати динаміку подій у країнах-кандидатах, зокрема спроби Росії підірвати громадську підтримку вступу до ЄС, та працювати над зміцненням майбутньої безпеки України та європейського континенту", – повідомляє пресслужба Європарламенту.

У представленому в ЄП звіті щодо ходу реформ в Україні високо оцінюються надзвичайні зусилля України щодо зміцнення демократичних інститутів та забезпечення принципу поділу влади в умовах війни.

"Депутати Європарламенту вітають прогрес України у сфері судової реформи та боротьби з корупцією, водночас закликаючи до продовження реформ у цих надзвичайно важливих сферах. Вони наголошують, що міцний фундамент верховенства права забезпечить прозорість та підзвітність у процесах відбудови та економічного відновлення, покращивши інвестиційний клімат та довіру міжнародних партнерів", – йдеться у повідомленні.

Щодо питання майбутніх виборів у тексті підкреслюється важливість надання достатнього часу для забезпечення дотримання необхідних стандартів та умов для проведення вільних і справедливих виборів після скасування воєнного стану. Депутати Європарламенту засуджують тиск адміністрації США на Україну з метою проведення виборів у той час, коли війна з РФ ще триває.

Крім того, депутати Європарламенту наголошують на необхідності підтримати успіхи України на полі бою та посилити тиск на російську військову економіку, а також закликають ЄС надавати Україні передбачувану багаторічну фінансову підтримку, щоб допомогти країні покривати витрати на відновлення та оборону без щорічної невизначеності.

"З моменту початку європейського шляху України у 2014 році країна зазнала глибоких змін на краще. Агресивна війна Росії навіть прискорила цей процес. Ще багато чого потрібно зробити, наприклад, для виконання вимог кластера "Основи". Продовження судових реформ та безперешкодна робота антикорупційних інституцій залишаються ключовими для просування по шляху вступу до ЄС та задоволення очікувань громадян", – заявив доповідач Міхаель Галер (ЄНП, Німеччина).

У той же час депутати Європарламенту прокоментували перейменування елітного військового підрозділу Збройних сил України на честь героїв Української повстанської армії (УПА) та висловили жаль з приводу ігнорування чутливих питань та скорботи польської сторони. В ЄП вважають, що це рішення підриває добросусідські відносини, закликаючи до деескалації та поновлення зусиль у дусі доброї волі з метою примирення.