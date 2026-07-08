Біля метро "Політехнічний інститут" облаштували сквер після демонтажу МАФів - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко оглянув упорядковану територію біля станції метро "Політехнічний інститут", де облаштували новий сквер після демонтажу малих архітектурних форм.

"Метро є укриттям під час повітряних тривог для багатьох людей, тому підходи до нього мають бути вільними та безпечними", – наголосив Кличко.

За його словами, біля входу до станції було демонтовано 21 кіоск, що дозволило звільнити 408 кв. м території. На цьому місці облаштовано зелену зону, якою користуються студенти та викладачі Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського, мешканці прилеглих кварталів і пасажири метро.

"Столична влада системно прибирає МАФи зі столичних вулиць, зокрема біля входів та виходів до станцій метрополітену. Це важливо, адже підземні станції метро є укриттями під час тривог", – зазначив мер.