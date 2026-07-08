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Трамп назвав бригадного генерала Палісу одним із найулюбленіших військових

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Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року
Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент США Дональд Трамп назвав заступника керівника Офісу президента, бригадного генерала Павла Палісу героєм і одним з найулюбленіших військових.

"Він один з моїх найулюбленіших військових. Бачите його?… У вас все добре? Ви робите чудову роботу! Справжній Герой взагалі-то", – сказав Трамп перед початком зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у середу на полях саміту НАТО в Анкарі.

Паліса З 2002 року по 2024 рік проходив службу в Збройних силах України. Учасник бойових дій. У 2023 році він очолював 93-тю окрему механізовану бригаду "Холодний Яр" і керував обороною міста Бахмут Донецької області. Указом президента України 29 листопада 2024 року призначений заступником керівника Офісу президента України.

#паліса #трамп
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