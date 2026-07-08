Школи зможуть організовувати харчування учнів у різних приміщеннях, а не лише в їдальнях, – Міносвіти

Міністерство освіти і науки заявляє, що тепер, якщо місць у шкільній їдальні недостатньо, діти зможуть харчуватися й в інших приміщеннях школи, зокрема в навчальних кабінетах, рекреаційних зонах, актових залах або в укриттях під час повітряної тривоги. Відповідне рішення на період воєнного стану ухвалив уряд.

"Безоплатне гаряче харчування з 1 вересня отримають усі учні 1-11 (12) класів, які навчаються очно або у змішаному форматі, – це приблизно 3 мільйони дітей. Щоб кожна школа могла організувати цей процес навіть за умов обмеженого простору чи викликів війни, уряд змінив правила організації харчування в закладах освіти. Важливо, що вимоги до безпеки та якості харчування залишаються незмінними", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що використовувати альтернативні приміщення можна лише за умови дотримання санітарних вимог: організації графіка харчування, забезпечення можливості помити руки, належного прибирання та провітрювання приміщень, безпечного транспортування готових страв і правильного поводження з харчовими відходами.

"Реформа шкільного харчування – це насамперед інвестиція в здоров’я дітей та їхнє майбутнє. Ми хочемо, щоб безоплатне гаряче харчування було доступним для кожної дитини. Саме тому адаптуємо правила до реалій сьогодення, зберігаючи незмінно високі вимоги до якості та безпеки", – цитує заступницю міністра освіти і науки Надію Кузьмичову пресслужба.

Крім того, у відомстві розповіли, що загалом уже модернізовано приблизно 20% харчоблоків від загальної потреби: 157 – за кошти державної субвенції (ще 84 проєкти – на етапі реалізації), а також оновлено понад 1500 їдалень завдяки фінансуванню місцевих бюджетів і підтримці міжнародних партнерів.