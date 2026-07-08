Голови парламентів держав-кандидатів на вступ до ЄС ухвалили декларацію про співпрацю

Голови парламентів держав-кандидатів на вступ до Європейського Союзу ухвалили декларацію про співпрацю, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Белградська декларація стала результатом першої зустрічі голів парламентів у такому форматі й підтвердила важливі для України принципи, які сьогодні мають фундаментальне значення: повагу до суверенітету й територіальної цілісності держав відповідно до Статуту ООН та міжнародного права", – написав Стефанчук у Фейсбуці у середу за результатами установчої конференції голів парламентів держав-кандидатів на вступ до ЄС в Белграді (Сербія).

За його словами, парламенти України, Сербії, Молдови, Албанії, Грузії, Чорногорії, Північної Македонії та Боснії і Герцеговини започаткували новий формат співпраці – відкритий, практичний і спрямований на результат.

"Декларація передбачає створення постійного механізму щорічних зустрічей голів парламентів держав-кандидатів – для політичного діалогу, обміну досвідом, підтримки реформ і посилення парламентського виміру європейської інтеграції", – розповів спікер українського парламенту.

Він підкреслив, що голови парламентів мають спільне бачення: "шлях до Європейського Союзу – не змагання між країнами, а простір партнерства, взаємної підтримки та спільного руху вперед".

Стефанчук також наголосив, що наступна конференція відбудеться у Молдові у 2027 році.