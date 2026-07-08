Кабмін виділить 3 млрд грн на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу Вишневого – Свириденко

Кабінет міністрів України доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення з резервного фонду 3,04 млрд грн на підтримку громади міста Вишневе Київської області для ліквідації наслідків ворожого обстрілу 6 липня, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Кошти будуть спрямовані на виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного житла, капітальний ремонт багатоповерхівок, а також відновлення інженерних мереж", – написала Свириденко в телеграм-каналі в середу.

У Міністерстві розвитку громад та територій України уточнили, що внаслідок російського удару у Вишневому пошкоджено 280 житлових будинків, з яких 253 – приватні, 27 – багатоквартирні.

За його даними, від початку повномасштабного вторгнення РФ пошкодила в Україні понад 167 тис. та зруйнувала понад 41 тис. об’єктів. Майже 180 тис. з них – житлова нерухомість.

Як повідомлялося, від російської атаки в ніч на 6 липня найбільше у Київській області постраждало місто Вишневе. Внаслідок влучань та численних пожеж була знищена забудова на п’ятьох вулицях, пошкоджено десятки будинків та об’єктів інфраструктури.