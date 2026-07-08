Зеленський і Трамп завершили зустріч – прессекретар

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп завершили свою зустріч в Анкарі.
Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп завершили свою зустріч в Анкарі.
Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що наступний саміт альянсу пройде в Албанії, разом з тим, дата не визначена. Про це він сказав у се…
Президент України Володимир Зеленський і Володимир Путін – складні люди, тому припинити війну РФ проти України не так легко, втім, останніми тижнями …
Президент США Дональд Трамп заявив, що може надати Україні ліцензії на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot. "Мені прошепотіла одна …
Президент України Володимир Зеленський заявив про складність проведення перемовин у Москві, оскільки там багато українських дронів. "Це важко, оск…
Армія Путіна втрачає свою ініціативу на полі бою, оскільки Україна має технологічні рішення, які випереджають РФ, заявив президент України Володимир …
Президент США Дональд Трамп вважає, що припинення вогню хочуть і президент Україини Володимир Зеленський, і Володимир Путін. "Маємо цікаві розмови…