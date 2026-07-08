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Зеленський і Трамп завершили зустріч – прессекретар

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Зеленський і Трамп завершили зустріч – прессекретар

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп завершили свою зустріч в Анкарі.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

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