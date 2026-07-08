Морський дрон СБУ Sea Baby уразив танкер "тіньового флоту" РФ "Blue" в Чорному морі

Морський дрон Служби безпеки України Sea Baby в середу вранці уразив танкер "тіньового флоту" РФ "Blue" у Чорному морі, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки України провела чергову успішну спецоперацію, виконуючи поставлені Президентом України завдання щодо системного зниження воєнно-економічного потенціалу рф. Сьогодні вранці морський дрон СБУ Sea Baby уразив танкер "Blue", який входить до складу "тіньового флоту" російської федерації", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

За даними відомства, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти, у виключній економічній зоні України.

"Sea Baby завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона СБУ намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно", – наголошується в повідомленні.

В СБУ зазначають, що танкер "Blue" перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Австралії та України за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій.

Він належить до класу Suezmax – великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних об’ємів нафти та нафтопродуктів.

"Ураження суден "тіньового флоту" є частиною системної роботи СБУ зі зниження економічного потенціалу держави-агресора. Саме за допомогою таких танкерів росія обходить міжнародні санкції та отримує мільярдні прибутки від експорту нафти, які спрямовує на фінансування війни проти України", – зауважують в українській спецслужбі.

В СБУ пояснюють, що з точки зору міжнародного права, а також законів і звичаїв війни, такі судна є абсолютно законними військовими цілями.

"Кожен успішний удар по них скорочує нафтові доходи кремля, підвищує ціну російської воєнної логістики та послаблює фінансову основу рф для продовження агресії", – резюмують у відомстві.