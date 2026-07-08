Міноборони кодифікувало і допустило до використання в Силах оборони бронеавтомобіль "Десна"

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у Збройних силах багатоцільовий бронеавтомобіль UAT.DESNA, повідомляє пресслужба міністерства.

"Він призначений для швидкого переміщення піхоти і вантажів поза зоною прямого зіткнення з противником. Бронеавтомобіль UAT.DESNA виготовили на українському підприємстві. Належить до середнього класу багатоцільових бронеавтомобілів – як і американський HMMWV. Українські інженери орієнтувались на конструктивні рішення американського "Хамві" та реальний бойовий досвід українських військових. UAT.DESNA має особливості, бо виготовлена під жорсткі вимоги сучасної війни", – наголошується в повідомленні.

Бронеавтомобіль "Десна" має власне шасі, спроєктоване спеціально для виконання військових місій у складних умовах. Кузов має довжину 5,35 м, ширину 2,7 м і висоту всього 2 м – не вище за більшість цивільних позашляховиків.

"Саме такі габарити є оптимальними для забезпечення високої прохідності, стійкості при різких маневрах і малопомітності у польових умовах", – наголосили в Міноборони.

UAT.DESNA долає брід глибиною до 70 см, розганяється до 110 км/год. Кабіна вміщує водія і чотирьох піхотинців. При повній масі всього 8,3 тонни максимальна вага корисного навантаження сягає 1,5 тонни.

"Бронеавтомобіль UAT.DESNA створили, щоб заповнити нішу між легкими незахищеними пікапами і важкими повноцінними бронемашинами класу MRAP. "Десна" має власні переваги: "військова" конструкція, а не переобладнаний цивільний пікап; оптимальний баланс захисту і мобільності; модульна архітектура кузова; висока ергономіка і продуктивне шасі; автоматична коробка передач; економічна доцільність", – поясняють в міністерстві.

Автомобіль "Десна" поєднує багаторічний інженерний досвід конструкторів багатоцільових бронеавтомобілів та унікальні українські реалії експлуатації машин в умовах війни.

Зазначається, що у 2025 році Збройні сили України отримали на 25% більше спеціальних броньованих автомобілів порівняно з 2024 роком. Більшість з цих машин виготовлені за конструкцією MRAP, тобто з посиленим захистом від мін і засідок. Такі машини мають V-подібну форму дна для розсіювання енергії вибуху, спеціальні амортизуючі крісла, складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів: коліс, шасі, двигуна.