В Києві постраждали 10 людей, 3 загинули – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок російського дронового удару по Києву вдень в середу, 8 липня, зросла до десяти, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"10 постраждалих наразі в столиці в наслідок атаки ворожих БпЛА. 8 поранених медики госпіталізували", – написав Кличко в телеграм-каналі.
Мер також повідомив про оновлену кількість жертв удару.
"За даними медиків, загинули троє мешканців столиці", – написав він.
Раніше було відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих.
Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, на місці влучання російського дрона у Деснянському районі Києва загорілася триповерхова складська будівля. Вогонь перекинувся на сусідню споруду.