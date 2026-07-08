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В Києві постраждали 10 людей, 3 загинули – Кличко

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В Києві постраждали 10 людей, 3 загинули – Кличко
Фото: ДСНС Києва

Кількість постраждалих внаслідок російського дронового удару по Києву вдень в середу, 8 липня, зросла до десяти, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"10 постраждалих наразі в столиці в наслідок атаки ворожих БпЛА. 8 поранених медики госпіталізували", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Мер також повідомив про оновлену кількість жертв удару.

"За даними медиків, загинули троє мешканців столиці", – написав він.

Раніше було відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, на місці влучання російського дрона у Деснянському районі Києва загорілася триповерхова складська будівля. Вогонь перекинувся на сусідню споруду.

#київ #атака_рф
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