Трамп про гарантії безпеки: Україна – країна з великим потенціалом

Президент США Дональд Трамп заявив, що надасть Україні гарантії безпеки для збереження життів.

"Ми зробимо це, щоб врятувати життя. Подивіться, Україна дуже далеко. Нас розділяє океан. Я намагаюся врятувати життя – гине дуже багато людей. Я також вважаю, що це країна з величезним потенціалом", – сказав Трамп на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі в середу.

За словами Трампа, якщо Україна направить свої мінеральні ресурси на відбудову, то "ця країна досягне фантастичних успіхів".