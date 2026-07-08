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Трамп про гарантії безпеки: Україна – країна з великим потенціалом

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Президент США Дональд Трамп заявив, що надасть Україні гарантії безпеки для збереження життів.

"Ми зробимо це, щоб врятувати життя. Подивіться, Україна дуже далеко. Нас розділяє океан. Я намагаюся врятувати життя – гине дуже багато людей. Я також вважаю, що це країна з величезним потенціалом", – сказав Трамп на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі в середу.

За словами Трампа, якщо Україна направить свої мінеральні ресурси на відбудову, то "ця країна досягне фантастичних успіхів".

#нато #україна #трамп
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