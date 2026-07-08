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ОГТСУ внаслідок атаки РФ по Києву втратив працівника, ще троє поранені

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ОГТСУ внаслідок атаки РФ по Києву втратив працівника, ще троє поранені

Внаслідок атаки РФ на об’єкт ТОВ "Оператор ГТС України" в Києві загинув працівник компанії, ще троє отримали поранення.

"Сьогодні, 8 липня, внаслідок російської атаки на один із об’єктів газотранспортної системи України у Києві загинув працівник нашої компанії. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Це велика втрата для всього колективу", – йдеться у повідомленні оператора у середу.

За його інформацією, постраждали також ще троє працівників, двоє з яких госпіталізовані, а одного після надання медичної допомоги відпустили додому.

Компанія зазначила, що наслідки влучання оцінюються, вживаються всі необхідні заходи для їхньої ліквідації та відновлення штатної роботи.

У цілому, як наголосило ОГТСУ, газопостачання споживачів здійснюється у штатному режимі.

"Це чергова цілеспрямована атака росії на критичну енергетичну інфраструктуру України напередодні опалювального сезону. Попри постійні обстріли, ОГТСУ продовжує забезпечувати надійне транспортування природного газу", – підкреслив оператор.

Як повідомлялося, раніше мер Києва Віталій Кличко зазначив, що ворожий БпЛА упав поряд із газорозподільною станцією у Деснянскому районі столиці. Тоді йшлося про двох постраждалих внаслідок цього.

#огтсу
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