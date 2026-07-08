Генеральний секретар НАТО Марк Рютте анонсував модернізацію інфраструктури постачання палива Альянсу на суму $27 млрд.

Відповідне оголошення він зробив у середу в Анкарі на пресконференції по завершенню саміту НАТО.

"Я радий оголосити, що союзники роблять історичний крок для покращення ланцюга постачання палива НАТО, щоб забезпечити наші сили енергопостачанням, необхідним для бойової готовності. Поки союзники продовжують узгоджувати деталі, ми знаємо, що ці інвестиції у розмірі 27 млрд доларів модернізують нашу існуючу інфраструктуру зберігання та розподілу палива та підтримають нові об’єкти, включаючи трубопроводи до східної частини Альянсу", – повідомив Рютте.

Крім того, генсек повідомив про використання технологій на користь альянсу, зокрема шляхом впровадження потужних моделей штучного інтелекту та цифрової платформи.