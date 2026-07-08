Рютте: Наступний саміт НАТО пройде в Албанії, дата не визначена

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що наступний саміт альянсу пройде в Албанії, разом з тим, дата не визначена.

Про це він сказав у середу в Анкарі на пресконференції по завершенню саміту НАТО, відповідаючи на запитання журналістів.

Як вже повідомлялося, в заключній декларації цього саміту союзники не вказали, як це було в декларації минулорічного саміту в Гаазі, що саміт 2027 року відбудеться в Албанії. Останнім параграфом документу сказано, що союзники висловлюють вдячність Туреччині "за щедру гостинність" і "з нетерпінням чекають на нашу наступну зустріч".

"Наступний саміт не в Анкарі, бо ми зараз в Анкарі, тож наступний саміт в Албанії, але, звичайно, нам все одно доведеться вирішити (дату) наступного разу", – пояснив генсек НАТО.