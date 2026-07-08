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Трамп заявив, що може відвідати Україну

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Президент США Дональд Трамп в Анкарі заявив, що може відвідати Україну.

"Так, я би відвідав", – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості візиту в Україну.

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