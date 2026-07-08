Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Трамп: Зеленський і Путін – складні люди, припинити війну нелегко, але обидва, здається, хочуть угоди

1 хв читати
Додати як джерело
Трамп: Зеленський і Путін – складні люди, припинити війну нелегко, але обидва, здається, хочуть угоди

Президент України Володимир Зеленський і Володимир Путін – складні люди, тому припинити війну РФ проти України не так легко, втім, останніми тижнями є певний поступ, обидва, здається, хочуть укласти угоду, зазначає президент США Дональд Трамп.

"Ми багато припинили війн. Але, думаю, це (війна РФ проти України – ІФ-У) – не найлегше. Путін така нелегка людина, пан президент (Зеленський – ІФ-У) – складна по-своєму людина", – сказав Трамп на зустрічі із Зеленським в Анкарі в середу.

"Але ми останніми тижнями багато чого домоглися", – зазначив Трамп.

Він додав: "Я знаю, коли люди хочуть укласти угоду. Цього разу, здається, так воно і є".

За словами президента США, Зеленський "хотів би відбудувати свою країну якомога швидше".

#війна #трамп #путін #зеленський
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ