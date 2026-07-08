Рютте: Всі 32 лідери НАТО підтвердили непохитну підтримку Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляє, що під час саміту альянсу союзники підтвердили непохитну підтримку Україні. Відповідну заяву Рютте зробив у середу в Анкарі на пресконференції по завершенню засідання Північноатлантичної ради на саміті.

"Союзники також підтвердили непохитну підтримку України з боку НАТО. Поки Росія продовжує свою роботу, ми продовжуватимемо забезпечувати, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. Союзники зобов’язалися надати Україні щонайменше 70 млрд євро військового обладнання, допомоги та навчання цього року та знову наступного року, оскільки ми продовжуємо наполягати на мирі", – сказав він.

Генсек НАТО наголосив, що оскільки Україна змінює динаміку на полі бою, підтримка альянсу "має продовжуватися".

Відповідаючи на запитання журналістів, що змусить президента Путіна покласти край війни проти України, Рютте нагадав, що вже відповідав на це запитання: "Я давно перестав намагатися інтерпретувати те, що відбувається в руках Володимира Путіна. Що я знаю, так це те, що Путін перебуває у скрутному становищі".

Генсек констатував, що економіка РФ в поганому стані, Путін також втрачає близько 30 тис. своїх громадян щомісяця, "що є жахливою новиною".

"Це означає, що він готовий пожертвувати до 30, а іноді навіть 35 тис. своїх власних бійців на полях битв… Тож у нього справи йдуть не дуже добре. Зараз 32 лідери твердо зобов’язані продовжувати підтримку України. Я думаю, що це абсолютно актуально та дуже важливо", – підсумував Рютте.