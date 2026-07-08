Зеленський: Путін втрачає ініціативу на фронті, ініціатива рухається у наші руки

Армія Путіна втрачає свою ініціативу на полі бою, оскільки Україна має технологічні рішення, які випереджають РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я не знаю, які умови зараз вимагає Путін для цього миру. Гадаю, що вони так чи інакше змінюються, адже на самому початку повномасштабної війни він був сильнішим. А зараз, на мою думку, він втрачає ініціативу на полі бою, принаймні його армія. Ось чому я так думаю: завдяки технологіям, адже зараз питання не в кількості людей", – сказав Зеленський на початку зустрічі з президентом США Дональдам Трампом в Анкарі у середу.

Зеленський наголосив, що українці – героїчний народ, але зараз справа "не лише в кількості людей", а насамперед у "людях і технологіях". Тому, за словами президента, Україна має зараз кращі технологічні рішення, які випереджають російські.

"Можливо, ми діємо швидше, бо вони, як ви знаєте, також виробляють багато різних речей, які є міцними та потужними проти нас, але ми швидші. І тому я вважаю, що зараз ініціатива перейшла до нас. Не повністю, але перейшла", – зазначив Зеленський.

За його словами, цю війну намагаються перенести "з поля бою в небо".

"Ось чому ми зараз починаємо контролювати поле бою. Це дуже важливо. Важко, коли у тебе менше людей, щоб відвести їх назад. Але ми знайшли інший спосіб, як це зробити – перерізати їхню (російську – ІФ-У) логістику для армії. Йдеться про зброю, бензин, дизель, без значних людських втрат", – пояснив президент.